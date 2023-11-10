Большой живот и пышный бюст: Ксению Собчак поздравляют с беременностью

Ксения Собчак вышла на красную дорожку в Москве. Она вместе с мужем посетила премьерный показ ленты «Слово пацана». На мероприятии гости поздравляли журналистку с пополнением в семье.

Все внимание присутствующих было приковано к наряду ведущей и ее огромному животу. Вместе с существенными изменениями в области талии публика обратила внимание на пышный бюст звезды.

СМИ и поклонники пытаются найти любую зацепку, чтобы интересное положение Собчак подтвердилось. Однако сама знаменитость не комментирует эти слухи.