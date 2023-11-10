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Едва не умер: Александ Олешко был контужен сильным взрывом

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Едва не умер: Александ Олешко был контужен сильным взрывом
Знаменитости
Источник фото: @oleshkoaleksandr

Александр Олешко поделился с журналистами опытом своей работы на съемочной площадке. Он не всегда был легким и беззаботным.

Так, во время премьерного показа «Легенды о самбо» в столичном «Октябре», актер рассказал об экстремальных приключениях, которые с ними происходили однажды.

Александр был оглушен сильным взрывом, который произошел в ходе съёмок ленты «Кодекс чести». Пиротехнические эффекты были настолько мощными, что артист даже получил контузию.

Как отметил звезда сериала «Папины дочек», кино является предприятием повышенной опасности. Это прописано в договоре.

Информационное агентство «Informing»

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