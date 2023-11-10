Ирина Шейк пожаловалась американцам на Россию: «Трудное детство»

Ирина Шейк в интервью Elle USA рассказала о трудном детстве. По словам супермодели, она родилась в семье пианистки и шахтера из Челябинской области. После смерти отца знаменитость взяла на себя ответственность за всю семью.

37-летняя Ирина рано начала работать только ради денег. Успех пришел к Шейк только потому, что она безумно трудилась. Сперва она хваталась за любую работу. Раздавая листовки, юная девушка зарабатывала всего 10 долларов, но при этом радовалась. Как вспомнила манекенщица, за первый большой гонорар, который составил 1000 евро, она купила домой диван.

В общем, из-за нищеты воспоминания знаменитости о юности не очень приятные. Однако именно бедность в России является стимулом, который помог звезде сделать карьеру за границей.