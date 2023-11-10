Юлия Михалкова рассказала о бизнесмене, который покорил ее сердце

Юлия Михалкова призналась, кому из мужчин удалось покорить ее сердце. По словам экс-звезды «Уральских пельменей», во время пандемии ковида ее «много чем заманивали». Одно из предложений сделал некий бизнесмен с Урала.

Три года назад мое сердце покорил знатный уральский мужчина, предложив долю в предприятии, которое занималось продажей дров. Говорит, слоган уже придумал: «Полешки от Юляшки».

Он пообещал мне процент с продаж деньгами либо дровами. Посмеялись, конечно же. Но я тактично отказалась. Думала, что человек остыл. Но нет!

Весной мне вновь написал. Говорит, навозом теперь занимается и это очень востребованный товар! Я представляю, какой слоган про Юляшку он придумал.