Как девочка: Крестница Пугачёвой показала на новом фото, как сейчас выглядит певица

Накануне крестнице Аллы Пугачёвой исполнилось 18 лет. По этому поводу Алина Галкина решила организовать небольшую вечеринку. На мероприятие именинница пригласила всех близких членов семьи.

Она позже поделилась новым снимком в Сети.

На фото видно, что на празднование приехали Алла Пугачева с Максимом Галкиным* и детьми Лизой и Гарри. Также на фотографии засветился старший брат комика Дмитрий. В кадре Алина позировала с младшим братом. Сзади стояли ее родители.

Как отметили некоторые поклонники, они сперва даже не узнали Примадонну. Она похудела и помолодела, поэтому выглядит как девочка.

* Признан иноагентом на территории Российской Федерации