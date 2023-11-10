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Кто такая Катя Кабак, которую называют новой девушкой шоумена Тимура Родригеза

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Кто такая Катя Кабак, которую называют новой девушкой шоумена Тимура Родригеза
Знаменитости
источник фото: pixabay.com

На премьере фильма «Слово пацана» шоумена Тимура Родригеза засекли за нежными объятьями с Катей Кабак. Но что известно о новой девушке шоумена.

Артистке 32 года. Она известна по проектам «Универ», «Гуляй, Вася!», «Мажор в Сочи». У нее есть актерское и продюсерское образование. Девушка училась в Великобритании и хотела там навсегда остаться.

В киноиндустрию Кабак попала в 2005 году. Тогда 15-летнюю Катю пригласили сняться в ленте «Клуб». Сериал стал в итоге самым популярным молодежным фильмом.

В 2018 году у звезды родилась дочка Кристина. Кто был мужем и отцом ребенка, до сих пор неизвестно. Как говорила артистка, ее возлюбленный не публичный человек.

Информационное агентство «Informing»

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