«Нервничаю»: дочь Машкова призналась, что в ее жизни произошли кардинальные изменения

Дочь Владимира Машкова получила гражданство США. Об этом сама 38-летняя Мария сообщила в соцсетях.

«Покрасила волосы в светлый цвет для новой жизни! Присоединилась дочерям и мужу. Стала гражданкой США. Теперь смогу работать в жюри и голосовать. Сменила также имя. Была раньше Мария Владимировна Машкова, теперь я новый человек — Маша Машкова. Скоро дебют в сериале, мой дебют в американском кино. Нервничаю», — призналась артистка.

Наследница Машкова живет в штатах более пять лет. Она активно развивает там свою актрескую карьеру.