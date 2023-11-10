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Нутрициолог Кузьменко раскрыла, какие анализы нужно сдавать для сохранения стройности

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Нутрициолог Кузьменко раскрыла, какие анализы нужно сдавать для сохранения стройности
Здоровье
источник фото: pixabay.com

Клинический нутрициолог Евгения Кузьменко призвала сдавать анализы для сохранения стройности. Проверяться стоит на дефицит железа, витамина D, белка.

Также нужно знать, нет ли у человека проблем с кортизолом, который провоцирует набор веса. И обязательно проверить гормоны щитовидной железы. Сниженные показатели свидетельствуют, что человеку не хватает тироидных гормонов, вследствие чего замедляется метаболизм.

Следующая в списке анализов — проверка на уровень сахара и инсулина в крови. Этот гормон помогает поддерживать в балансе сахар.

Информационное агентство «Informing»

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