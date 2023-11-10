Нутрициолог Кузьменко раскрыла, какие анализы нужно сдавать для сохранения стройности

Клинический нутрициолог Евгения Кузьменко призвала сдавать анализы для сохранения стройности. Проверяться стоит на дефицит железа, витамина D, белка.

Также нужно знать, нет ли у человека проблем с кортизолом, который провоцирует набор веса. И обязательно проверить гормоны щитовидной железы. Сниженные показатели свидетельствуют, что человеку не хватает тироидных гормонов, вследствие чего замедляется метаболизм.

Следующая в списке анализов — проверка на уровень сахара и инсулина в крови. Этот гормон помогает поддерживать в балансе сахар.