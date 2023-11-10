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Проживающий в Неаполе житель Москвы Петр рассказал о раскрепощенности итальянок

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Проживающий в Неаполе житель Москвы Петр рассказал о раскрепощенности итальянок
Знаменитости
источник фото: pixabay.com

Петр, который из Москвы переехал в Неаполь, рассказал о свободе личных отношений итальянок. По словам 25-летнего диджея, в Италии женщины выглядят идеально, независимо, сколько им лет.

Но непривычной для москвича стала откровенность дам. Раньше подобного поведения среди россиянок он не наблюдал. Для итальянок не важно, сколько зарабатывает избранник. Главное - энергетика и внешность.

Девушки знакомятся первыми и платят в ресторане. Они не стесняются проявлять первыми инициативу, поэтому могут запросто начать целоваться через несколько минут после первого знакомства.

Информационное агентство «Informing»

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