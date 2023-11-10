Мать Смольянинова призналась, что недолюбливает бывшую невестку Дарью Мельникову

Мать Артура Смольянинова* (признан иноагентом в России) прокомментировала личную жизнь известного актера. Как заявила женщина, она не поддерживает связь с бывшей невесткой Дарьей Мельниковой.

«Она не жена ему три года. У каждого личная жизнь. Про нее не говорю ни слова. Она мне не дочь», — отметила мать актера.

Она добавила, что у нее с экс-невесткой личные отношения, о которых не хочет говорить:

«Это вам артиста нужно отменить, что они негодяи, никому не помогают и бросили своих родных. Что никому там не нужны, везде изгои».