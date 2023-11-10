Злой рок: Кто из известных актеров скончался прямо во время съемок

Звезды нередко умирают на пике славы. Иногда обстоятельства их смерти достойны даже экранизации.

Андрей Панин умер 6 марта 2013 года вследствие несчастного случая - он будучи пьяным поскользнулся и упал. Шли съемки фильма «Гетеры майора Соколова», где актеру досталась главная роль. В итоге в окончании ленты артиста заменил дублер.

У Владислав Галкин остановилось сердце в 2010 году. Роль в картине «Любовь на сене» для него стала последней. Также он снимался в «Котовском». Сериал остался неоконченным, а его премьера прошла через месяц после кончины актера.

Андрей Краско умер в 49 лет в 2006 году. Он снимался в «Ликвидации». В ходе съемок артист выпил, из-за чего умер, не доехав до больницы.

Василий Шукшин ушел из жизни в 1974 году. 45-летний актер скончался в период съемок фильма «Они сражались за Родину». Смерть Сергея Бодрова наступила в 2002 году. Он погиб в Кармадонском ущелье на Кавказе. Всего 27 человек накрыла 60-метровая лавина.