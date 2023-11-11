Алла Пугачева ответила хейтерам, что она свою миссию выполнила

В своих соцсетях Алла Пугачева решила ответить завистникам и клеветникам. Она объяснила, что именно хейтеров называла холопами и рабами, а не народ.

По мнению артиски, хейтеры своими «хамскими» высказываниями, вымыслами, враньем пытаются оттолкнуть ее от людей, которым она посвятила всю свою жизнь:

Я свою миссию выполнила, давно не пою. Не нужно считать волосы на моей голове (после Чернобыля хоть что-то еще осталось).

Также Примадонна возмущена публикациями насчет ее заработков и отношениях с коллегами. Как подчеркнула звезда, она много лет вкалывала в отличие от многих, кто пропил свой звездный час, а теперь говорит, что Пугачева им перекрывала кислород.