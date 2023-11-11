Думают, что я вру: Киркоров ежедневно отправляет фото голого торса другу-мужчине

Филипп Киркоров заявил, что он ежедневно отправляет фото своему близкому другу - пластическому врачу Тимуру Хайдарову. Такое откровенное заявление народный артист РФ сделал на премии OK! Awards «Больше чем звезды».

«Он мечтает сохранить то, что сделано его золотыми шаманскими руками. Мы на контроле каждый день. Они думают, что вру. Я в Дубае был, каждый день ему слал отчеты», — признался поп-король.

По словам Киркорова, в настоящее время он весит 91 килограмм. Хотя еще год назад его вес составлял целых 118 килограммов.