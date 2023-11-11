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Главная сваха России открыла тайну, почему Бузова не может выйти замуж

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Главная сваха России открыла тайну, почему Бузова не может выйти замуж
Знаменитости
источник фото: pixabay.com

В новом выпуске «Шоу Воли» появилась главная сваха РФ Роза Сябитова. Известная телеведущая объяснила, кто является главным корнем проблемы одиночества Ольги Бузовой и почему певица не может себе никак найти вторую половину.

“Оленька — моя боль. Умница, она всего достигла сама. Очень стрессоустойчива, это мне нравится. Ну, когда? Она 24/7 работает. Оленька, моя дорогая, хорош уже ездить по Африке! Там себе российского жениха точно не найдешь.

Давай, может быть, работу сделаем поменьше? Как мужчине вписаться в такой жесткий график?”, - обратилась к Бузовой Сябитова. 

Информационное агентство «Informing»

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