Главная сваха России открыла тайну, почему Бузова не может выйти замуж

В новом выпуске «Шоу Воли» появилась главная сваха РФ Роза Сябитова. Известная телеведущая объяснила, кто является главным корнем проблемы одиночества Ольги Бузовой и почему певица не может себе никак найти вторую половину.

“Оленька — моя боль. Умница, она всего достигла сама. Очень стрессоустойчива, это мне нравится. Ну, когда? Она 24/7 работает. Оленька, моя дорогая, хорош уже ездить по Африке! Там себе российского жениха точно не найдешь.

Давай, может быть, работу сделаем поменьше? Как мужчине вписаться в такой жесткий график?”, - обратилась к Бузовой Сябитова.