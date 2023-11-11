Эксперты рассказали, как быстро поднять настроение осенью

В последний месяц осени многие подвержены хандре. Эксперты раскрыли, как можно поднять себе быстро настроение.

Для этого специалисты советуют получать свет с помощью использования короба для светотерапии. Дефицит витамина D вызывает у человека сезонное аффективное расстройство. Пациент может чувствовать грусть, иметь подавленное настроение.

Избежать проблем можно также, если вставать раньше. Люди, которые поздно встают, не успевают получить необходимую дозу солнечного света на протяжении дня. Настроение улучшают эндорфины, выброс которых происходит при занятиях физическими упражнениями.