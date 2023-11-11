Новый год-2024: Стали известны гонорары Гагариной, Булановой, Павлиашвили и Басты

Билеты на новогодние концерты в Барвихе с участием Владимира Преснякова и Анны Асти стоят от 50 тысяч рублей до 200 тысяч. Артистка также выступит на вечеринке в VK Gipsy. У музыканта запланированы еще несколько мероприятий.

Билет на выступление Сергея Лазарева и певицы Валерии в «Турандоте» стоит от 80 до 135 тысяч рублей. Чтобы увидеть, как поет Лолита в «Метрополе», нужно отдать от 130 до 150 тысяч.

Татьяна Буланова, Мот, Сосо Павлиашвили, Полина Гагарина выступят в Новый год.

Гонарар звезд составляет от 4 до 5 миллионов рублей.

Баста уедет в Дубай. Там он выступит за 10 миллионов рублей. На этом же мероприятии появятся Митя Фомин и «Иванушки International».