Онколог Карасев нашел связь между употреблением колбасы и риском рака

Врач-онкохирург Иван Карасев решил объяснить россиянам, что регулярное потребление колбасы и колбасных изделий опасно для здоровья человека и даже может привести к развитию рака.

Дело в том, что колбаса в копченом виде - это продукт глубоко переработанного мяса, который представляет собой куски жира и усилителей вкуса. В таком продукте нет ничего полезного для человека.

Самая опасная продукция с точки зрения канцерогенности - это продукция горячего копчения. Холодное копчение, по словам онколога, приносит немного меньше вреда.