Опубликована подборка самых дешевых автомобилей в Самарской области

Автомобиль — средство передвижения, а не роскошь. Однако учитывая нынешние цены на авто портал 63.ru решил узнать, есть ли дешевые машины на ходу в Самарской области.

Самым дешевым стал ВАЗ-21099. Эту модель продают за 23 999 рублей. В 35 тысяч обойдется ВАЗ-2110. Эти авто находятся в Тольятти.

Жигули с пробегом 90 тысяч километров 18 лет авто хранилось в гараже. Стоит машина 40 тысяч рублей. Еще один ВАЗ-21099 продавец готов поменять на iPhone.

Завершает обзор ГАЗ-3110. «Волга» стоит 42 тысячи рублей, однако без аккумулятора.



