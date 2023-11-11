Пенсионерам из России сообщили, что нужно успеть сделать до конца 2023 года

Пожилым россиянам, которым приходит пенсия на карту, рассказали, что нужно обязательно сделать до конца года. Чтобы избежать неприятностей, следует проверить и закрыть неиспользуемые старые счета.

Для этого нужно прийти в банк и запросить выписку со счетов. Затем следует написать заявление для закрытия ненужных счетов и снять остаток денег либо же погасить сформировавшую задолженность.

Желательно перестраховаться и попросить подтверждение официально о закрытии счета. Также необходимо проверить банковские счета на сайте «Госуслуги» и в личном кабинете налогоплательщика на портале ФНС. Если счет открыли до июля 2014 года, информации не будет в личном кабинете.

Если не успеть закрыть ненужные счета до конца года, даже при отсутствии денег на карте могут начислять плату за обслуживание, оповещения, списываться комиссия и другие платежи. В итоге баланс уйдет в минус и его нужно будет гасить. Сама ситуация неблагоприятно отразится на вашей кредитной истории.