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Полина Гагарина после отдыха в Дубае решилась на признание: «Это было непросто»

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Полина Гагарина после отдыха в Дубае решилась на признание: «Это было непросто»
Знаменитости
Источник фото: @gagara1987

Отдых Полины Гагариной подошел к концу. Об этом певица рассказала подписчикам. Отпуск звезды проходил в ОАЭ.

А на днях артистка разместила новый снимок из пляжа. На фото она предстала в купальнике. За последние месяцы у Полины не было выходных. Свободные дни Гагарина могла пересчитать по пальцам руки.

В ОАЭ певица загорала, отсыпалась, плавала, наслаждалась природой. Сейчас она приступила к съемкам нового сериала.

Это было непросто, это настоящий вызов. Знала, что у меня будут всего шесть дней в начале ноября. Я ими жила, о них мечтала, - призналась звезда.

Информационное агентство «Informing»

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