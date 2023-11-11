Пугачева жестко ответила артистам, обвинившим ее в разрушении их карьеры

Алла Пугачева жестко ответила тем артистам, которые ее обвинили в разрушение карьеры. Артистка все обвинения в свой адрес назвала бездоказательными.

«Деньги мои считаете? Я вкалывала, зарабатывала их в отличие от тех, кто пропил и прогулял звездный час и теперь бездоказательно заявляет, что я им кислород перекрыла. Удобно очень, не правда ли?» – возмутилась Примадонна.

Она подчеркнула, что не в деньгах счастье. Главное богатство, которым она дорожит, является свобода. По словам певицы, она мечтает дожить до того времени, когда свет победит тьму, добро победит зло.