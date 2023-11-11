В Autonews рассказали о новой схеме обмана с ввезёнными в РФ авто

Мошенники придумали новую схему обмана, которая связана с ввозом авто. Они продают транспорт физическим лицам, хотя регистрируют его на подставных лиц либо продают не выпущенные машины, поступившие на склад временного хранения для юридических лиц.

После продажи авто покупатель получает дополнительные таможенные платежи, а также и утилизационный сбор. Специалисты предупреждают о необходимости доплатить НДС и налоговую пошлину тем, кто купил нерастаможенное авто. Также рекомендуется проверить данные грузовой таможенной декларации, чтобы окончательно убедиться в чистоте машины.

Мошенники применяют разные схемы с участием подставных лиц, на которых оформляют авто. Главный способ — оформление транспортного средства на бездомного человека либо малоимущего, поскольку с такого гражданина таможенные органы взыскать сбор не смогут.