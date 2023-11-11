Информинг » Наука и техника » Автомобильные новости » В Autonews рассказали о новой схеме обмана с ввезёнными в РФ авто

В Autonews рассказали о новой схеме обмана с ввезёнными в РФ авто

Image 16+
В Autonews рассказали о новой схеме обмана с ввезёнными в РФ авто
Автомобильные новости
источник фото: pixabay.com

Мошенники придумали новую схему обмана, которая связана с ввозом авто. Они продают транспорт физическим лицам, хотя регистрируют его на подставных лиц либо продают не выпущенные машины, поступившие на склад временного хранения для юридических лиц.

После продажи авто покупатель получает дополнительные таможенные платежи, а также и утилизационный сбор. Специалисты предупреждают о необходимости доплатить НДС и налоговую пошлину тем, кто купил нерастаможенное авто. Также рекомендуется проверить данные грузовой таможенной декларации, чтобы окончательно убедиться в чистоте машины.

Мошенники применяют разные схемы с участием подставных лиц, на которых оформляют авто. Главный способ — оформление транспортного средства на бездомного человека либо малоимущего, поскольку с такого гражданина таможенные органы взыскать сбор не смогут.

Информационное агентство «Informing»

Автоэксперты «ЗР» нашли 5 причин, почему не стоит покупать новую LADA Vesta NG

Автоэксперты «ЗР» нашли 5 причин, почему не стоит покупать новую LADA Vesta NG

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
В Autonews рассказали о новой схеме обмана с ввезёнными в РФ авто

Сегодня, 21:36

В Екатеринбурге подешевели иномарки

Сегодня, 09:34

Опубликована подборка самых дешевых автомобилей в Самарской области

Сегодня, 09:20

Автоэксперты «ЗР» нашли 5 причин, почему не стоит покупать новую LADA Vesta NG

Вчера, 19:01

Стали известны владельцы «крутых» номеров ТМН в Тюменской области

9-11-2023, 20:14

Эксперты составили список самых подорожавших автомобилей на «вторичке» в России

9-11-2023, 08:34

В Челябинске «блатные» номера 777 предпочитают бизнесмены и экс-чиновники

9-11-2023, 08:24

В России закончились бюджетные иномарки из стран Европы, Японии и Южной Кореи

8-11-2023, 21:06

Иностранцы пришли в восторг от дешевого такси в России

5-11-2023, 19:54

Опубликован ТОП-10 самых популярных кроссоверов и внедорожников в РФ

5-11-2023, 16:36

От Ford до Volkswagen: В России названы шесть надежных иномарок за 500 тысяч рублей

4-11-2023, 09:32

Выяснилось, кто владел легендарным номером с BMW из «Жмурок» в Нижнем Новгороде

3-11-2023, 12:13

В Новосибирске продают элитные автомобили за 50 миллионов рублей

2-11-2023, 09:07

Стало известно, как в России с 2024 года изменятся цены на автомобили

2-11-2023, 08:54

Больше 200 тысяч рублей налога заплатит владелец из Алтайского края

1-11-2023, 08:40

В РФ заработали новые правила для импорта авто

31-10-2023, 08:40

Автоэксперт рассказал водителям России, как не «убить» двигатель зимой

31-10-2023, 08:31

Названы меры, позволяющие экономить топливо в авто в зимний период

30-10-2023, 20:49

Названы самые дорогие машины, которые были угнаны с парковок Москвы в 2023 году

30-10-2023, 14:35

В Екатеринбурге взлетели цены на машины с пробегом: что есть на авторынке

30-10-2023, 08:59

Новости партнеров
2023
ru-RU