В Екатеринбурге подешевели иномарки. Однако цены остались высокими даже учитывая снижение. К примеру, подешевел KIA Seltos на 8%. Его можно купить за 3,3 млн рублей.

Кроме того, в октябре 2023 года на 6% подешевел Zeekr 001 (цена 7,4 млн рублей), а также на 4% Exeed LX (3,5 млн рублей). Снижение цен коснулось и Haval F7 2022. Оно составило 4% (до 2,9 млн рублей).

Впрочем, чаще цены растут, чем снижаются. Lada Niva выросла в цене на 10% (от 1,3 млн рублей), а Toyota Land Cruiser стал дороже на 7% (от 14 млн рублей).