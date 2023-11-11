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Вика Цыганова по ночам развлекала неженатого SHAMAN: «есть переписка и даже голосовые…»

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Вика Цыганова по ночам развлекала неженатого SHAMAN: «есть переписка и даже голосовые…»
Знаменитости
Источник фото: @vika.tsyganova

Вика Цыганова призналась, что до пика популярности SHAMAN общался с ней прегулярно по телефону.

«Все меня спрашивают про SHAMAN. Когда он еще не был известен, я по ночам с ним разговаривала, он радовался моим звонкам. Реально, у меня есть переписка и голосовые… Но затем у него в жизни наступил другой этап», — сказала певица.

Как добавила Цыганова, ранее артист нуждался в ее поддержке, хотя теперь вряд ли. Вика считает, что он «переболеет» этим этапом, поскольку популярность на музыканта оказывает серьезное давление.

Информационное агентство «Informing»

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