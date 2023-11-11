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Выяснилось, как живет активно критикующий коллег актер Станислав Садальский

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Выяснилось, как живет активно критикующий коллег актер Станислав Садальский
Знаменитости
источник фото: pixabay.com

Станислав Садальский часто делает критические замечания в адрес коллег. Сам актер крайне редко появляется в проектах и кино. Чем сейчас занимается артист, попытались выяснить журналисты.

Садальский высказывается в поддержку военной специальной операции. Станислав раздает интервью, в которых клеймит артистов, сбежавших из РФ. У него также есть собственный проект на Ютуб.

В начале 2023 года шоумен попал экстренно в больницу. Он длительное время принимал медикаменты для разжижения крови, что спровоцировало кровотечение. Лечился Садальский до конца января, а позже у него еще обнаружился ринит и искривление носовой перегородки.

Информационное агентство «Informing»

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