Журналисты выяснили, куда пропала звезда сериала «Сваты» Людмила Артемьева

Людмила Артемьева, которая прославилась в РФ после выхода сериала «Сваты», неожиданно пропала. Она перестала появляться на экранах. Журналисты решили узнать, чем занимается в настоящее время актриса.

По имеющимся данным, артистка играет в театре. Также она снимается время от времени в кино. В 2021 году сообщалось, что Артемьева якобы решила завершить актерскую карьеру. Но оказалось, что это ложная информация.

Уже в 2022 году Людмила снялась в фильме «Артек. Большое путешествие», а также ленте «Пианистка». Также ей досталась главная роль в картине «Баба Яга спасает мир». В последний раз звезду можно было увидеть на красной дорожке на премьере этого проекта.