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Зрители обнаружили странный киноляп с одеждой в драме «Титаник»

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Зрители обнаружили странный киноляп с одеждой в драме «Титаник»
Знаменитости
источник фото: pixabay.com

В знаменитом фильме «Титаник» 1997 года с Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо, который был снят Джеймсом Кэмероном, зрители обнаружили странный киноляп.

В финальной части ленты, когда лайнер получил пробоину и начал идти ко дну, накал эмоций достиг своей кульминации. Главный герой оказался прикован к трубе наручниками. В эпизоде Роза захотела спасти Джека. При этом на нем белая свободная рубашка и брюки с бежевыми подтяжками.

Джек попросил девушку сперва ударить по шкафу топором, чтобы разбить после этого наручники. Когда Роза вновь повернулась к парню, то можно увидеть, что подтяжки куда-то исчезли.

Информационное агентство «Informing»

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