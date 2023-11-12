Семейный психолог рассказала, почему звездные отцы и их «незаконорожденные» потомки не общаются

Народный артист России Григорий Лепс недавно шокировал общественность признанием о том, что у него есть внебрачный сын, он уже взрослый и что он видел своего отпрыска всего один раз в жизни.

«Я не общаюсь с ним. Там прекрасная семья, лезть туда не нужно», — сказал Лепс.

А еще на днях Россию взбудоражили новости о внебрачном сыне скончавшегося 26 лет назад певца Евгения Белоусова. Его отпрыск заявил права на творческое наследие отца. Роман пошел по стопам родителя и сам стал музыкантом. При этом покойный Евгений Белоусов, в отличие от Григория Лепса, со своим внебрачным сыном отношения поддерживал.

А рекордсменом по «рассекреченным» детям, которые появились вне брака, является певец Александр Серов, пишет «Вечерняя Москва» . Кроме появившейся в брачном союзе дочери Мишель у него есть еще две дочки - Алиса и Кристин. Они появились на свет от разных женщин, но объединяет их то, что они обе выросли без родного отца и общаться с ним не желают.

«Безотцовщина — нездоровое явление, и неважно, насколько «звездный» статус у родителей. Роль отца — ключевая. Им может стать другой мужчина, но это получается не всегда, и ребенок вырастает с психологической травмой. С глубокой обидой на «сбежавшего» родителя, — говорит семейный психолог Ирина Петрова. — Поэтому нет ничего удивительного в том, что звездные отцы не общаются с подросшими детьми».