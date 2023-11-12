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Пугачева заявила, что «кучка оголтелых недоличностей» пытается оттолкнуть от нее фанатов

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Пугачева заявила, что «кучка оголтелых недоличностей» пытается оттолкнуть от нее фанатов
Знаменитости
Источник фото: @_alla.pugacheva_

Народная артистка СССР Алла Пугачева на своей странице в Instagram (соцсеть принадлежит компании Мета, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) опубликовала обращение к «кучке оголтелых недоличностей», которые, как она считает, делают все для того, чтобы отвернуть от нее ее поклонников.

На этот счет Алла Борисовна не переживает.

Смешно и грустно наблюдать за кучкой оголтелых недоличностей

«Моя многомиллионная армия поклонников меня не предаст! - написала Алла Пугачева. - Смешно и грустно наблюдать за кучкой оголтелых недоличностей, завистников и клеветников. Вы такие забавные! Я его [народ] люблю и жалею, а вы своими хамскими высказываниями в мой адрес, абсурдными вымыслами и наглым враньем пытаетесь оттолкнуть от меня людей, для которых я всю жизнь жила и пела, жертвовала своим здоровьем и личной жизнью».

Попытки завистников, которые в глазах простых людей пытаются уничтожить ее как личность, Алла Борисовна назвала бесполезными.

Супер-звезда высмеяла СМИ, пытающиеся выставить ее больной и немощной.

«И ноги ходят, и глаза видят, и уши слышат», — заверила жена Максима Галкина* (признан иноагентом в РФ, - Ред.).

Пугачева возмутилась, что в России продолжают считают деньги, которые она заработала честным трудом, когда другие «пропили и прогуляли свой звездный час». Впрочем, не в деньгах счастье, констатировала она.

Главное богатство, подчеркнула она, - свобода. И заверила, что это именно то, чем она дорожит больше всего.

Ну а в самом конце обращения Алла Борисовна уже не завуалированно, а вполне конкретно обозначила, каким она видит разрешение вооруженного конфликта: «Я постараюсь дожить до победы света над тьмой, победы добра над злом, победы правды над клеветой».

Информационное агентство «Informing»

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