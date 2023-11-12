«Образ страдалицы»: в Госдуме отреагировали на публикацию Примадонны

Впервые за много месяцев Алла Пугачева прервала молчание и высказала в соцсетях все, что она думает о россиянах, в том числе и о своих завистниках. Примадонна пояснила, что называла рабами и холопами своих хейтеров, а не весь российский народ, к которому испытывает любовь и уважение и для которого всю жизнь работала.

Пугачева заняла позицию жертвы

Обращение певицы вызвало бурную реакцию у поклонников и стало самой обсуждаемой темой. В Госдуме РФ также отреагировали на слова Примадонны. Депутат, член комитета по культуре Сергей Соловьев назвал высказывания поп-дивы лицемерными. Он считает, что Пугачева заняла позицию жертвы и выглядит при этом смешно.

«Тексты песен шли вразрез с восприятием ее образа. Очередной пассаж и негативная критика своих оппонентов выглядят смешной карикатурой образа страдалицы за правду, любящей русский народ», — заявил Соловьев в беседе с журналистами.

Он считает, что артисты, которые любят свою страну, не бросают ее в трудные времена. Политик заявил, что певица позорно сбежала из страны и сейчас обижается на правду и справедливую оценку этих действий. Депутат также назвал Пугачеву «экстравагантной дамой» как в личной, так и в творческой жизни.