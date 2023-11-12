Актер из «Уральских пельменей» раскрыл детали сериала «Мама будет против»

Создатель фильма «Мама будет против», в котором принимают участие актеры «Уральских пельменей» Сергей Ершов рассказал о некоторых деталях проекта.

По его словам, сценарий у создателей рождался очень долго. Изначально они создали одну миниатюру про семью, а затем появилась вторая, третья и так далее. В комедии содержатся элементы юмора и здравого бреда. Также Сергей говорит, что они пытались снимать лишь уральских актеров, поскольку история придумана на Урале.

Так, роль самого экстравагантного в фильме персонажа — Тамары Игоревной досталась Дмитрию Брекотке. Ершову досталась роль генерала в отставке, который поддерживал хорошие отношения с будущим зятем, но понимал, что парень ни к чему не годится.