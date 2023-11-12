Бывший депутат Госдумы заявил, что Пугачева имеет право высказывать свое мнение

Экс-депутат Госдумы Андрей Туманов не понимает, почему люди не принимают, что Алла Пугачева вольна выбирать свое место жительства.

Как отметил Тманов, он давно знаком с певицей. Он знает ее как открытого и доброго человека. Последняя публикация Примадонны вызвала в обществе резонанс, хотя политик считает, что сарказм – не про певицу. Те, для кого был написан этот пост – таких слов заслужили:

«Пугачева ничего никому не должна. Она построила свою жизнь. Вероятно, она была сказкой для миллионов людей. Пусть продолжает радовать всех своим светлым настроением».