Гребенщиков раскрыл, почему не может вернуться на родину: «Мне это прямо сказали»

Рок-музыкант Борис Гребенщиков* раскрыл, почему не возвращается на родину. По словам основателя группы «Аквариум», у него нет возможности выступить с концертами в РФ.

«По причудливому капризу судьбы каждый встречный полицейский мне может предъявить что-то. Это может не очень положительным оказатся для меня. Мне это прямо сказали. Мне играть с концертом никто не даст», — сказал музыкант.

Гребенщиков напомнил, что он открыто высказался против СВО.

«Не надо быть семи пядей во лбу для того, чтобы понять, что меня ждет».

Впрочем, как говорит артист, в России у него есть много друзей и поклонников, для которых продолжает петь, хотя и физически с ними разлучен.

*Признан иноагентом в РФ