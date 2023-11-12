Информинг » Знаменитости » Гребенщиков раскрыл, почему не может вернуться на родину: «Мне это прямо сказали»

Гребенщиков раскрыл, почему не может вернуться на родину: «Мне это прямо сказали»

Image 16+
Гребенщиков раскрыл, почему не может вернуться на родину: «Мне это прямо сказали»
Знаменитости
Источник фото: @bgrebenshikov

Рок-музыкант Борис Гребенщиков* раскрыл, почему не возвращается на родину. По словам  основателя группы «Аквариум», у него нет возможности выступить с концертами в РФ. 

«По причудливому капризу судьбы каждый встречный полицейский мне может предъявить что-то. Это может не очень положительным оказатся для меня. Мне это прямо сказали. Мне играть с концертом никто не даст», — сказал музыкант.

Гребенщиков напомнил, что он открыто высказался против СВО.

«Не надо быть семи пядей во лбу для того, чтобы понять, что меня ждет».

Впрочем, как говорит артист, в России у него есть много друзей и поклонников, для которых продолжает петь, хотя и физически с ними разлучен.

*Признан иноагентом в РФ

Информационное агентство «Informing»

Тяжелобольная Алла Пугачева перестала скрывать недуг и простилась с поклонниками

Тяжелобольная Алла Пугачева перестала скрывать недуг и простилась с поклонниками

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Гребенщиков раскрыл, почему не может вернуться на родину: «Мне это прямо сказали»

Сегодня, 20:47

Пугачева пожаловалась, что граждан России хотят настроить против неё

Сегодня, 20:36

Бузова сделала неожиданное заявление о романе с Нагиевым

Сегодня, 20:31

NEWS.ru рассказал о жизни Таисии Повалий после ее переезда из Украины в Россию

Сегодня, 19:54

Бывший депутат Госдумы заявил, что Пугачева имеет право высказывать свое мнение

Сегодня, 19:49

Самарский экстрасенс Александр Шепс наорал на ведущего Марата Башарова

Сегодня, 19:39

Пугачева заявила, что «кучка оголтелых недоличностей» пытается оттолкнуть от нее фанатов

Сегодня, 18:38

«Успешная, богатая, красивая»: Близкий друг Ольги Бузовой пытается найти мужа певице

Сегодня, 18:37

«Образ страдалицы»: в Госдуме отреагировали на публикацию Примадонны

Сегодня, 18:28

Пугачева нашла новый способ, как заработать в России

Сегодня, 17:01

На фоне отмены русской культуры в Россию потянулись гастролеры из Запада

Сегодня, 16:48

Концертный директор Бениш рассказал о новогодних гастролях Аллы Пугачевой

Сегодня, 16:29

Семейный психолог рассказала, почему звездные отцы и их «незаконорожденные» потомки не общаются

Сегодня, 12:13

Госдума раскрыла, выступит ли Пугачёва на Новый год-2024 в «Голубом огоньке»

Сегодня, 11:33

Лолита Милявская сделала заявление в прямом эфире: «Я беременею»

Сегодня, 11:31

Алла Пугачева заявила, что «многомиллионная армия поклонников никогда ее не предаст»

Сегодня, 10:58

Пробежала черная кошка: Жена Игоря Николаева отказалась от обручального кольца

Сегодня, 10:20

Актер из «Уральских пельменей» раскрыл детали сериала «Мама будет против»

Сегодня, 09:40

Стало известно, кого выглали из шоу «Суперстар-4» во втором выпуске

Сегодня, 09:33

Впервые за 7 лет певица Алсу показала лицо своего сына: такой же красивый брюнет

Сегодня, 09:21

Новости партнеров
2023
ru-RU