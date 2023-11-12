Концертный директор Бениш рассказал о новогодних гастролях Аллы Пугачевой

Российская артистка Алла Пугачева может остаться в этом году без новогодних гастролей. Как заявил концертный директор, композитор Александр Бениш, ранее эстрадная певица выступала только в Москве, поэтому вероятность концертов в РФ в настоящее время находится под огромным вопросом.

«Ну Алла Пугачева вообще не выступала больше нигде, помимо Москвы с юбилейным сольником. Это разовый вариант, на каких-то сборных концертах. Она, безусловно, великая певица. Хотя, по большому счету, ее в прокате нет давно», - высказался Александр Бениш.