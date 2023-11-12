На фоне отмены русской культуры в Россию потянулись гастролеры из Запада

После начала СВО в РФ перестали приезжать западные гастролеры. Однако стало известно, что в страну едет десант звезд 80-х из Австрии, Италии, Германии.

Так, 25 ноября в Москве, а 26 ноября в Санкт-Петербурге состоится фестиваль «Легенды Ретро ФМ». В нем выступят Joy, Fancy, Pupo, Gazebo, Lian Ross, а также Arabesque.

Кроме того выяснилось, что в январе следующего года в Германии (Нюрнберг, Ганновер, Дюссельдорф) пройдет «Дискотека 80-х от Авторадио». На фестивале выступят Владимир Кузьмин, Михаил Шуфутинский, Александр Серов, Татьяна Буланова, Влад Сташевский, Александр Буйнов, Вячеслав Добрынин.