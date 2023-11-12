NEWS.ru рассказал о жизни Таисии Повалий после ее переезда из Украины в Россию

Таисия Повалий перебралась в Россию после начала СВО. Певица вынуждена в Москве снимать квартиру. Обитает она в 3-комнатных апартаментах.

Через некоторое время в РФ переехала мать артистки. Однако сын Повалий отказался покидать Киев. Несмотря на это, мать и сын поддерживают отношения.

Певица продолжает появляться на российском ТВ и выступать. Она не так давно появилась в новом музыкальном шоу «Моя мелодия». При этом Повалий не хочет, чтобы ее считали предательницей, поскольку она будет всегда помнить и чтить свои корни.