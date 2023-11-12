Пробежала черная кошка: Жена Игоря Николаева отказалась от обручального кольца

На премьере кинофильма «Моя ужасная сестра-2» появилась Юлия Проскурякова. Жена Игоря Николаева привлекла внимание журналистов и гостей отсутствием обручального кольца.

Это не осталось незамеченным присутствующими и вызвало интерес. До этого общественность была уверена, что в семье Проскуряковой и Николаева царит взаимопонимание. Хотя первые звоночки о том, что между супругами пробежала черная кошка, появились в Сети еще несколько лет назад.

Не так давно артист оказался в реанимации из-за проблем с сердцем. Пока музыканта находился в больнице, певица продолжала строить карьеру и сниматься в сериалах.