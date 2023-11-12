Пугачева нашла новый способ, как заработать в России

Один из отечественных музыкальных продюсеров сообщил, что у Аллы Пугачевой есть много материала для релизов. Примерно шесть или семь лет назад певица закупила огромное количество композиций для концерта в честь 70-летнего юбилея.

Половину из купленных песен Примадонна не использовала. Также эксперт утверждает, в планах Аллы Борисовны выпуск ежегодно по несколько синглов.

При этом Пугачева вести полноценную деятельность в РФ не сможет, хотя сможет выступать на частных корпоративах. Гонорар звезды за концерт составляет около 50 млн рублей. Ранее он составлял не более 30 миллионов.