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Пугачева нашла новый способ, как заработать в России

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Пугачева нашла новый способ, как заработать в России
Знаменитости
источник фото: pixabay.com

Один из отечественных музыкальных продюсеров сообщил, что у Аллы Пугачевой есть много материала для релизов. Примерно шесть или семь лет назад певица закупила огромное количество композиций для концерта в честь 70-летнего юбилея.

Половину из купленных песен Примадонна не использовала. Также эксперт утверждает, в планах Аллы Борисовны выпуск ежегодно по несколько синглов.

При этом Пугачева вести полноценную деятельность в РФ не сможет, хотя сможет выступать на частных корпоративах. Гонорар звезды за концерт составляет около 50 млн рублей. Ранее он составлял не более 30 миллионов.

Информационное агентство «Informing»

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