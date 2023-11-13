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Актер Юрий Стоянов признался, что поддерживает свою физическую форму «с ненавистью»

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Актер Юрий Стоянов признался, что поддерживает свою физическую форму «с ненавистью»
Знаменитости
Источник фото: @stoyanovshow

В беседе с «Пятым каналом» актер Юрий Стоянов признался, что поддерживает свою форму с помощью физических нагрузок.

Как объяснил артист, раньше он занимался профессионально спортом, но со временем стал это делать «с ненавистью». Также он выделяет время и для плавания в бассейне.

«Кручу педали на тренажере, но делаю это с ненавистью. Занимаюсь с музыкой, просмотром фильма, а когда иду в бассейн, то плаваю и знаю, что мне нужно спеть десять песен. Но у меня нет такого количества песен, пою все время одни и те же», — рассказал Стоянов.

Напомним, что на экранах телевизоров Юрий Стоянов появился в далеком 1974 году, дебютировав в картине «Великое противостояние», а уже в 1978 году он стал актером Большого драматического театра имени Товстоногова, в котором проработал 17 лет. Но наибольшую популярность ему принесла программа «Городок», вышедшая на экраны в 1993 году.  Он был и автором, и режиссером, и исполнителем вместе с Ильей Олейниковым.

Информационное агентство «Informing»

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