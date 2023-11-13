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Актер Ливанов яростно высказался о поведении Аллы Пугачевой: Это мусор!

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Актер Ливанов яростно высказался о поведении Аллы Пугачевой: Это мусор!
Знаменитости
Источник фото: pixabay.com

Актер Василий Ливанов прокомментировал поведение Аллы Пугачевой. Также народный артист высказался, почему, по его мнению, последний приезд 74-летней певицы в Россию вызвал бурю негодования.

«Не хочу даже разговаривать о Пугачевой. Мне на нее наплевать. Для меня Пугачева и другие сбежавшие артисты - не люди, а мусор! Мне не понять ее. Не понимаю, как можно уехать из родины. Поэтому народ разочарован.

Много снимался за рубежом, меня остаться во многих странах предлагали. Королева Великобритании меня наградила Орденом Британской империи за исполненную роль Шерлока Холмса. Однако мне даже в голову не приходило уехать из РФ. Это мой дом, я русский человек», - возмущен Ливанов.

Информационное агентство «Informing»

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