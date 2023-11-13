Алена Бабенко рассказала о первых съемках в шоу «Жди меня»: «Я не могу»

Алена Бабенко признавалась, как проходили первые съемки в шоу «Жди меня». По словам ведущей, сперва она не могла слушать спокойно истории людей. Ей хотелось обнять и поддержать человека.

Но артистка прекрасно понимает, что ее задача заключается в том, чтобы дослушать историю участников до конца. Также Бабенко говорит, что без разогрева вошла в роль ведущей. К тому же, Алена училась всему на ходу.

В первой программе режиссер мне говорил: «Алена, отойди, сядь на место». Но я не могу, хочется обнять, когда рядом плачет человек, утешить.

Звезда не скрывает, что ей немного не привычно пребывать в постоянном стрессе, но во время съемок она чувствует радость и вдохновение.