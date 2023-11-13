Алла Пугачева заговорила о бывшем подопечном, певце SHAMAN'е: «Спасибо!»

Алла Пугачева вчера опубликовала послание своим хейтерам. Примадонна рассказала, как она относится к резким комментариям недоброжелателей и вспомнила о своем экс-подопечном Ярославе Дронове (выступающему под сценическим псевдонимом SHAMAN).

«Когда-то попросила Ярослава Дронова сказать важную фразу. Теперь я ее скажу, хотя меня никто не просил: „Вы еще обо мне еще услышите!“ Хотите этого или нет. Жизнь показывает, что я в ваших сердцах до сих пор. Спасибо! Алла Пугачева», — написала 74-летняя народная артистка.