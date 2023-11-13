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Екатерина Гордон разгромила Ксению Собчак: «Исполняет заказы за деньги»

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Екатерина Гордон разгромила Ксению Собчак: «Исполняет заказы за деньги»
Знаменитости
Источник фото: @xenia_sobchak

Между Екатериной Гордон и Ксений Собчак давняя вражда. Однако в последнее время ситуация сильно обострилась. Гордон, говоря о вещах, которые стали точкой обратного отсчета в их отношениях с коллегой, назвала ряд скандальных интервью Собчак.

«Я негативными эмоциями питаюсь от врагов, когда вижу как зло скукоживается. С нормальными людьми всегда эмпатичный человек. Ксения Анатольевна очень злой человек. Есть вещи, после которых к ней стала относиться плохо, - заявила журналистка.
«Я считаю что она очень плохой человек, у нее норм нет. После интервью с одной несчастной женщиной, у которой отняли детей, считаю это западло. На мой взгляд она исполняет заказы, обеляя и дискредитируя людей за деньги. Ей совершенно не принципиально, когда и кого в г*** втаптывать, но мне принципиально», — добавила Екатерина.

Информационное агентство «Informing»

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