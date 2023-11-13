Эвелина Бледанс ошарашила признанием: «Родила бы ребенка от Григория Лепса!»

Эвелина Бледанс завидует бывшей возлюбленной народного артиста РФ Григория Лепса. Актриса уверена, что эта женщина является настоящей счастливицей.

Конечно же, родить от такого талантливого человека! Каждая женщина мечтает от него иметь ребенка. Сейчас ему тяжело принять ребенка. Хотя с другой стороны, это мальчик!, — сказала звезда в эфире федерального телеканала.

Бледанс добавила, что сама бы с огромным удовольствием родила от певца ребенка. Помимо того, артистка советует исполнителю начать общение с парнем, несмотря на то, что он взрослый.