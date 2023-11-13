Киркоров оголился в КНР: Поп-король озадачил китайцев своим развратным поведением

Появились подробности поездки Филиппа Киркорова в Китай. В Поднебесной проходили съемки нового реалити-шоу канала ТНТ под названием «Сокровища императора».

Как стало известно, народный артист ошарашил китайцев внешним видом и поведением.

«Вообще-то, в Китае ходить голым запрещено, однако для Филиппа сделали исключение. Он ходил по Китаю голым», - сообщил пластический хирург Тимур Хайдаров.

Врач добавил, что Киркоров следует всем рекомендациям и отчитывается ему о своем весе. Хирург поручил артсту похудеть до 91 кг.