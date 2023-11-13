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Киркоров оголился в КНР: Поп-король озадачил китайцев своим развратным поведением

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Киркоров оголился в КНР: Поп-король озадачил китайцев своим развратным поведением
Знаменитости
Источник фото: @fkirkorov

Появились подробности поездки Филиппа Киркорова в Китай. В Поднебесной проходили съемки нового реалити-шоу канала ТНТ под названием «Сокровища императора».

Как стало известно, народный артист ошарашил китайцев внешним видом и поведением.

«Вообще-то, в Китае ходить голым запрещено, однако для Филиппа сделали исключение. Он ходил по Китаю голым», - сообщил пластический хирург Тимур Хайдаров.

Врач добавил, что Киркоров следует всем рекомендациям и отчитывается ему о своем весе. Хирург поручил артсту похудеть до 91 кг.

Информационное агентство «Informing»

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