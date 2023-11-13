Лолита встала в один ряд с Пугачевой и чётко обозначила свою позицию

Лолита Милявская четко обозначила свою позицию, встав в один ряд с Аллой Пугачёвой. После приезда Примадонны в РФ поклонники надеются, что она выступит на новогодние праздники. Хотя эксперты заявили, что ждать артистку не стоит.

Однако организаторы концертов готовы предложить замену Пугачёвой. Речь идёт об Ирине Аллегровой и Лолите Милявской.

«Сейчас Ирина Аллегрова на слуху. Ее гонорары составляют от 15 миллионов. Лолита была бы интересна. Она такого же формата артистка. Понимаю, что любят Аллу Пугачёву. Если была бы здесь, все было бы проще. Но сейчас другая история», – говорит один из менеджеров.