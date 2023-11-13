На шоу «Аватар 2» жюри раскрыло, кто прятался в костюме Золушки

На НТВ вышел второй выпуск шоу «Аватар 2». Жюри в лице Сергея Лазарева, Ирины Понаровской, Иды Галич, Тимура Батрутдинова и Марка Тишмана смогло угадать, кто прятался в костюме Золушки.

Кроме Золушки, судьи пытались угадать, кто является Змеем Горынычем и скрывается в образе Аленушки. Но угадать смогли только Золушку. Она исполнила хит «Город влюбленных людей» Герман.

Как предположило жюри, это может быть Таисия Повалий, Надежда Ангарская либо Марина Кравец. В итоге они выбрали версию, что это Надежда Ангарская и оказались правы.