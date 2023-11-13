«Ночные кошмары гарантированы»: Жители США испугались русской сказки «Морозко»

Фильм-сказка «Морозко« испугал жителей США. В Америке картина вышла под названием «Джек Фрост". Американцы назвали ее "жутким фильмом» и сильно удивились, что россияне смотрели »такую леденящую сердце вещь».

Как пишут пользователи из Штатов, самый жуткий персонаж в фильме - это Баба-Яга. После ее ужасного голоса хочется включить в доме весь свет. Также жители отмечают, что «детям показывать сказку нельзя ни в коем случае!».

Кроме того, удивились они «фантазии русских" - парню-медведь, дому с ногами, деду, который замораживает деревья. Многие уверены, что после просмотра этой картины ночные кошмары гарантированы!».