Информинг » Знаменитости » Отъезд из России, операция: Выяснилось, как сейчас живет Юрий Антонов

Отъезд из России, операция: Выяснилось, как сейчас живет Юрий Антонов

Image 16+
Отъезд из России, операция: Выяснилось, как сейчас живет Юрий Антонов
Знаменитости
источник фото: pixabay.com

В ноябре 2022 года стало известно о том, что Юрий Антонов покинул РФ. Как объяснил композитор, он уехал в Европу на лечение. Музыкант отметил, что в скором времени вернется на родину и продолжит свою творческую деятельность.

В мае Антонов попал в больницу. У него обнаружили проблемы с сердцем. Однако врачи стабилизировали состояние артиста. В июле Юрий появился на «Славянском базаре в Витебске». Его выступление не было заявлено, поэтому стало настоящим сюрпризом для публики. 

В настоящее время Антонов живет в пригороде Москвы с 40 кошками, 17 собаками, 20 белками, утками и гусями, петухом, павлинами, фазанами, декоративными рыбки. Композитор признался, что отказался от алкоголя, а вместо него пьет минеральную воду.

Информационное агентство «Informing»

Тяжелобольная Алла Пугачева перестала скрывать недуг и простилась с поклонниками

Тяжелобольная Алла Пугачева перестала скрывать недуг и простилась с поклонниками

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Журналисты раскрыли имя предполагаемой любовницы Филиппа Киркорова

Сегодня, 20:11

Сериал «Спрут»: кого на самом деле любит комиссар полиции Коррадо Каттани

Сегодня, 19:17

Выяснилось, куда после начала СВО делся Леонид Ярмольник

Сегодня, 19:11

Актер Юрий Стоянов признался, что поддерживает свою физическую форму «с ненавистью»

Сегодня, 18:53

Стало известно, как сейчас живет солист рок-группы «Любэ» Расторгуев

Сегодня, 18:52

Эвелина Бледанс ошарашила признанием: «Родила бы ребенка от Григория Лепса!»

Сегодня, 18:44

Отъезд из России, операция: Выяснилось, как сейчас живет Юрий Антонов

Сегодня, 18:43

В Индии в возрасте 78 лет умер легендарный киноактер Чандра Мохан

Сегодня, 18:35

Поплавская гневно прокомментировала визит Пугачевой в Россию, назвав ее «лицемеркой»

Сегодня, 14:37

Актер Ливанов яростно высказался о поведении Аллы Пугачевой: Это мусор!

Сегодня, 11:48

Киркоров оголился в КНР: Поп-король озадачил китайцев своим развратным поведением

Сегодня, 10:47

Племянница Максима Галкина пытается подвинуть мужа Пугачевой: «Захотела популярности»

Сегодня, 10:37

Выяснилось, что Алла Пугачева закупила песни на три новых альбома

Сегодня, 08:47

Лолита встала в один ряд с Пугачевой и чётко обозначила свою позицию

Сегодня, 08:41

На шоу «Аватар 2» жюри раскрыло, кто прятался в костюме Золушки

Сегодня, 07:54

«Ночные кошмары гарантированы»: Жители США испугались русской сказки «Морозко»

Сегодня, 07:45

Алена Бабенко рассказала о первых съемках в шоу «Жди меня»: «Я не могу»

Сегодня, 00:29

Алла Пугачева заговорила о бывшем подопечном, певце SHAMAN'е: «Спасибо!»

Сегодня, 00:25

Екатерина Гордон разгромила Ксению Собчак: «Исполняет заказы за деньги»

Сегодня, 00:21

Гребенщиков раскрыл, почему не может вернуться на родину: «Мне это прямо сказали»

Вчера, 20:47

Новости партнеров
2023
ru-RU