Отъезд из России, операция: Выяснилось, как сейчас живет Юрий Антонов

В ноябре 2022 года стало известно о том, что Юрий Антонов покинул РФ. Как объяснил композитор, он уехал в Европу на лечение. Музыкант отметил, что в скором времени вернется на родину и продолжит свою творческую деятельность.

В мае Антонов попал в больницу. У него обнаружили проблемы с сердцем. Однако врачи стабилизировали состояние артиста. В июле Юрий появился на «Славянском базаре в Витебске». Его выступление не было заявлено, поэтому стало настоящим сюрпризом для публики.

В настоящее время Антонов живет в пригороде Москвы с 40 кошками, 17 собаками, 20 белками, утками и гусями, петухом, павлинами, фазанами, декоративными рыбки. Композитор признался, что отказался от алкоголя, а вместо него пьет минеральную воду.