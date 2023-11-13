Племянница Максима Галкина пытается подвинуть мужа Пугачевой: «Захотела популярности»

Дочь брата Максима Галкина* (признан иноагентом) недавно начала карьеру блогера. Она записывает влоги на YouTube. Недавно девушка заявила, что хочет стать известной.

«Я ноунейм, хочу стать популярной. Как это можно сделать? Суть ролика в том, что собрала список звезд, которым буду писать, просить сделать коллаборацию — совместные встречи и видео».

18-летняя Алина учится в МГИМО. Она делится с подписчиками роскошью своей жизни — экзотическими путешествиями, дорогими машинами, брендовыми нарядами. Увлекается девушка конным спортом, о чем также рассказывает в микроблоге.